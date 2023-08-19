Ниамей, 19 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыла в Нигер, чтобы попытаться выступить в качестве посредников в урегулировании ситуации в стране, передаёт 19 августа французское агентство AFP со ссылкой на осведомлённый источник.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

По этим данным, самолёт с членами делегации приземлился в аэропорту Ниамея коло 15:00 мск.

Днём ранее, 18 августа, представители ЭКОВАС заявили, что уже определили дату военной интервенции в Нигер, которая состоится, если вопрос не будет урегулирован иным путём, но объявлять эту дату не предполагается.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 августа министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил, что попытка интервенции ЭКОВАС в Нигер может начаться «в любой момент». Буркина-Фасо, а также Мали поддерживает действия мятежников в Нигере, ранее в знак солидарности с ними они разместили военные самолёты на территории Нигера.

Глава правящего в Нигере после госпереворота «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани ранее заявил, что готов начать переговоры с лидерами ЭКОВАС для разрешения ситуации дипломатическим путём. Вместе с тем в ходе встречи с и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд представители мятежников заявили, что, если соседние государства попытаются вторгнуться в Нигер, то свергнутый президент республики Мохамед Базум будет убит.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев ранее отмечал, что Москва поддерживает урегулирование ситуации в Нигере и выступает против силового вмешательства ЭКОВАС.