Сельское поселение Завидово, Тверская область, 19 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. У Тверской области есть все шансы для успешного развития индустрии гостеприимства вместе с предпринимательским сообществом. Об этом сегодня, 19 августа, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, осматривая вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым объекты туристической инфраструктуры ОЭЗ «Завидово». Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, Игорь Руденя и Максим Решетников в рамках совместной рабочей поездки осмотрели объекты курорта Завидово, ознакомились с развитием глэмпингов в Конаковском округе.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя и министр экономического развития РФ Максим Решетников осмотрели строящиеся и действующие объекты туристической инфраструктуры ОЭЗ «Завидово»

Губернатору и министру продемонстрировали автомобильный и пешеходный мосты через реку Дойбицу, строящиеся отели и аквапарк, площадку под создание парка «Союзмультфильм», речной порт, а также глэмпинг на 26 домов рядом с гостиничным комплексом «Ямская слобода».

«Тверская область является отличным примером активной работы по предлагаемым мерам поддержки национального проекта, — отметил Максим Решетников по итогам осмотра. — Регион участвует во всех программах, предлагает инициативы по улучшению туристической инфраструктуры, развивает точки притяжения. Туризм стал точкой роста для экономики Тверской области, благодаря развитию отрасли повышается и качество инфраструктуры в целом, создается комфортная среда для жителей. Другим региональным командам стоит брать пример с Тверской области».

Глава Минэкономразвития подчеркнул — со стороны федерации будет и далее обеспечиваться поддержка эффективной команды областного правительства.

«Очень важно, что в регионе есть хорошая инфраструктура, необходимая для развития туризма — это автомобильные магистрали, железнодорожное сообщение, — заявил Игорь Руденя. — Уверен, что у Тверской области наряду с другими регионами Центрального федерального округа при поддержке правительства страны есть все шансы и далее развивать индустрию гостеприимства совместно с предпринимательским сообществом. Наши достижения — это в том числе результат доверия бизнеса к государству, президенту, региональным властям».

Реализация новых инфраструктурных проектов в сфере туризма, таких как глэмпинги и кемпинги, расширяет возможности отдыха для жителей и гостей Верхневолжья. Как отметил управляющий «Ямской слободы» Владимир Орлов, после запуска глэмпинга зафиксирован рост количества посетителей гостиничного комплекса — всего это порядка 2,5 тысячи человек в месяц.

В Тверской области глэмпинги возводятся при федеральной поддержке. В прошлом году реализовано три таких проекта, в том числе на территориях курорта Завидово и Конаковского округа. Всего построен 241 модуль на 482 койко-места. Региону на эти цели было выделено более 350 млн рублей федеральных средств.

Пресс-служба правительства Тверской области ОЭЗ «Завидово»

На обустройство в 2023–2024 годах аналогичных объектов выделено федеральное финансирование в размере более 244 млн рублей. Средства федеральной поддержки будут направлены на реализацию трех проектов в Конаковском округе — «Зелёный остров», «Агротуристическое пространство Топорок», «Карачарово», а также проекта «Туристический центр активных видов отдыха «Спорт-Марафон Парк» в Пеновском округе. Планируется открыть новые модульные гостиницы и глэмпинги — всего это 168 модулей.

Тверская область вошла в число лидеров по привлечению федеральных средств на реализацию таких проектов, заняв третье место среди субъектов Центрального федерального округа и 12-е место по Российской Федерации. Всего поддержка по данному направлению оказана 38 регионам страны.