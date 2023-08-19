Москва, 19 августа, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт тантала, бериллия, лития и ниобия в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности государства важнейшими полезными ископаемыми. Об этом сообщила газета Business Standard.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что эти металлы имеют жизненно важное значение для машиностроительной, аэрокосмической и оборонной промышленности Индии.

Правительство планирует ввести запрет на экспорт данных полезных ископаемых в связи с их значимостью для энергетических секторов, а также важной роли в обеспечении национальной безопасности и технологических достижений.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер Швеции, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш заявила, что для успешной конкуренции Евросоюза с США и Китаем в сфере «зелёных» технологий необходимо иметь доступ к литию, редкоземельным элементам и другим важным минералам, необходимым для производства ветряных мельниц, солнечных батарей или аккумуляторов. Она отметила, что ЕС импортирует большую часть критически важных полезных ископаемых из Китая, Турции, Бразилии и России. Лишь небольшая часть добывается в Европе. По словам министра, без создания запасов «зелёное» будущее будет зависеть от стран, которые не входят в Союз.