Индия планирует запретить экспорт редких металлов
Business Standard: Индия намерена запретить экспорт лития, бериллия и тантала
Москва, 19 августа, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт тантала, бериллия, лития и ниобия в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности государства важнейшими полезными ископаемыми. Об этом сообщила газета Business Standard.
Отмечается, что эти металлы имеют жизненно важное значение для машиностроительной, аэрокосмической и оборонной промышленности Индии.
Правительство планирует ввести запрет на экспорт данных полезных ископаемых в связи с их значимостью для энергетических секторов, а также важной роли в обеспечении национальной безопасности и технологических достижений.
Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер Швеции, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш заявила, что для успешной конкуренции Евросоюза с США и Китаем в сфере «зелёных» технологий необходимо иметь доступ к литию, редкоземельным элементам и другим важным минералам, необходимым для производства ветряных мельниц, солнечных батарей или аккумуляторов. Она отметила, что ЕС импортирует большую часть критически важных полезных ископаемых из Китая, Турции, Бразилии и России. Лишь небольшая часть добывается в Европе. По словам министра, без создания запасов «зелёное» будущее будет зависеть от стран, которые не входят в Союз.