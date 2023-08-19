Братислава, 19 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Глава словацкой разведывательной службы SIS Михал Алач задержан по подозрению в превышении полномочий и создании преступной организации. Об этом 19 августа сообщил портал aktuality. sk.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, Алача и бывшего главу SIS Владимира Пчолинского пытались задержать ещё 17 августа, однако тогда ни одного из них не было дома. Отмечается, что позднее Пчолинский сам пришёл в полицейский участок для дачи показаний.

По версии следствия, Алач состоял в преступной группе, созданной одним из бизнесменов для влияния на ход уголовных расследований.

18 августа в Братиславе состоялось экстренное заседание совбеза страны. Комментируя произошедшее, премьер-министр Людовит Одор заявил, что никто в Словакии не является неприкасаемым, если нарушает закон.

Как сообщало ИА Регнум, в июне бывшему кандидату в президенты Словакии, экс-председателю Верховного суда и экс-главе минюста страны Штефану Гарабину, который выразил одобрение действиям России на Украине, предъявлено обвинение. За одобрение российской спецоперации прокуратура предъявила ему обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года заключения. При этом Гарабин заявил, что готов повторить своё высказывание и уверен, что Россия действовала в соответствии с международным правом.