Ялта, Крым, 19 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Скончался «ялтинский Хатико» — пёс Мухтар, который ждал своего хозяина на городской набережной в течение 12 лет.

Соцсети Пес Мухтар

Хозяин собаки был спасателем, работал в море. Он погиб в 2011 году. Мухтар ежедневно приходил на набережную и смотрел то в море, то на проходящих мимо людей.

Глава администрации Ялты Янино Павленко назвала смерть Мухтара большой утратой для города и сообщила, что в администрации обсудят вопрос об остановке памятника верному псу.

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«Мухтара знал и любил каждый, кто приезжал к нам в город. Очень преданная собака. Конечно, жалко», — сказала Павленко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2020 года в заливе бухты Нагаева в Магадане рыбаки и зоозащитники спасли собаку, которая два месяца жила на льду, не двигалась с места и никого к себе не подпускала. Предположительно, пса по каким-то причинам оставил на льду хозяин, и тот продолжал его ждать.

В 2019 году сообщалось, что возле пермского аэропорта «Большое Савино» поселилась собака, которая полгода ждёт своего хозяина. После приземления каждого самолёта пёс бежал к зданию аэропорта в надежде увидеть хозяина. В социальных сетях обсуждались варианты помощи собаке.

В 2020 году ИА Регнум сообщало, что, по данным опроса проекта « Кино Mail.ru», картина Лассе Халльстрёма «Хатико: Самый верный друг» — самый любимый фильм российских зрителей о собаках.