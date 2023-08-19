Москва, 19 августа, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича, назвав его актёром редкой пластической характерности. Об этом сообщил ТАСС.

Михаил Терещенко/ТАСС Игорь Ясулович

«На мой взгляд, Игорь Ясулович — совершенно редкой пластической характерности артист. Неслучайно он был учеником выдающихся мимов», — приводит агентство его слова.

Ректор ГИТИСа отметил, что Ясулович был человеком, который своих учеников кроме актерского мастерства всегда учил быть пластически выразительными.

«У нас он был мастером на факультете музыкального театра. Вместе с Александром Борисовичем Тителем они выпустили не одно поколение артистов и режиссёров», — добавил он, уточнив, что этим летом мастера набрали новых учеников.

Заславский подчеркнул, что смерть артиста является огромным несчастьем и для тех, кто знал его, и тех, кто у него учился, и тех, кто очень на него рассчитывал.

Он напомнил, что Ясулович преподавал во ВГИКе, там несколько лет занимал должность заведующего кафедры, затем стал художественным руководителем актёрского факультета.

Ректор обратил внимание на то, что актёру неслучайно предложили эту должность.

«Его сделали художественным руководителем факультета. Для каких-то других людей это может показаться нелепым. Что такое художественный руководитель факультета? Но одно присутствие, появление такого рода людей создает совершенно другую художественную среду. Это и вдохновляет, и поддерживает», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа стало известно о кончине народного артиста России Игоря Ясуловича, ему был 81 год. В последние дни актёр сильно болел и был госпитализирован. 14 августа сын актёра Алексей сообщил, что отца выписали из больницы и его самочувствие улучшилось.

Ясулович окончил актёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, в 1974 году — режиссёрский факультет. В кино дебютировал в роли физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года». Среди его наиболее известных ролей — Виктор Николаевич в комедии «Бриллиантовая рука», инженер Щукин в фильме «12 стульев».

Он также снимался в таких картинах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «По законам военного времени», «Золотой теленок», «Через тернии к звездам», «Гардемарины, вперед!», «Самая обаятельная и привлекательная», и многих других.

Ясулович также известен как актёр дубляжа. C 1994 года он служил в Московском театре юного зрителя, был художественным руководителем актёрского факультета ВГИКа и преподавателем в ГИТИСе.