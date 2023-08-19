Москва, 19 августа, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съёмки репортажа в Москве. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе московского управления Следственного комитета РФ.

«По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

17 августа съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» снимала репортаж о так называемых профессиональных соседях в одной из квартир, расположенной на улице Касимовской. Однако двое мужчин, которые в это время находились в квартире, воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу к сотрудникам телекомпании.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Фигуранты были задержаны.