Париж, 19 августа, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Свергнутые власти Нигера подписали «разрешение» на военное вмешательство Франции в страну вскоре после переворота, сообщает газета Le Monde со ссылкой на советника свергнутого президента Мохамеда Базума.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/TASS Мохамед Базум

«Когда мы поняли, в первые часы, что речь идет действительно о государственном перевороте, врио премьера Нигера Асуми Масуду запросил… поддержку Франции», — сказал неназванный советник газете.

По его словам, власти Франции потребовали письменного разрешения, которое было подписано. После этого в четыре часа утра 27 июля французские подразделения прибыли к зданию штаба нацгвардии Нигера.

Тем не менее, добавил собеседник издания, Базум выступил против проведения операции, а Париж занял сдержанную позицию.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля в Нигере произошёл мятеж, организованный группой военных. Его участники захватили власть в стране и свергли действующего президента Базума.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) провело первое заседание по ситуации в Нигере. Организация дала мятежникам неделю, чтобы восстановить в стране конституционный порядок, в противном случае ЭКОВАС пообещало принять меры, которые посчитает необходимыми. В свою очередь мятежники, захватившие власть в Нигере, пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Мохамеда Базума, если соседние государства вторгнутся в страну.

18 августа комиссар ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил о достигнутой договорённости начальников генштабов организации по дате начала военной операции в Нигере.

Военные готовы исполнить приказ в любой момент, необходимые для интервенции мероприятия согласованы и доработаны, сказал он. Мусах добавил, что происходящее в Нигере представляет собой часть серии переворотов в регионе, ЭКОВАС попытается положить этому конец.