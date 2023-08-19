Москва, 19 августа, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Смерть народного артиста России Игоря Ясуловича стала горем для всем, кто его знал, заявил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Игорь Ясулович

Игорь Николаевич Ясулович скончался 19 августа в возрасте 81 года. Некоторое время назад он был госпитализирован в одну из московских клиник, и, по данным СМИ, перенёс несколько пераций. Сын артиста — актёр и режиссёр Алксей Ясулович — 14 августа сообщил, что отца выписали из больницы и он уже дома. По его словам, самочувствие актёра улучшилось.

Причины смерти Игоря Ясуловича пока не называются, также как и место и дата похорон.

Заславский выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста и назвал его актёром «редкой пластической характерности».

«На мой взгляд, Игорь Ясулович — совершенно редкой пластической характерности артист. Неслучайно он был учеником выдающихся мимов. И сам был человеком, который помимо актерского мастерства своих учеников всегда учил быть пластически выразительными. У нас он был мастером на факультете музыкального театра», — цитирует ректора ТАСС.

Он отметил, что смерть Ясуловича стала громным несчастьем для тех, кто знал его, и тех, кто у него учился.

Он напомнил, что артист также преподавал во ВГИКе, где был художественным руководителем актёрского факультета, и это, по его словам, вдохновляло очень многих.

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал Ясуловича замечательным и талантливым человеком.

«Много сделал для ребят, которые пришли к нему на курс во ВГИК. Собеседник великолепный. На самом деле не просто блестящий актёр, а очень тонкий. Казалось бы, при похожих ролях он все равно очень разный. Жалко, конечно. Он всё время находился в работе, в поиске», — сказал Герасимов «РИА Новости».

Игорь Николаевич Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд в Куйбышевской области (ныне село Залесье Самарской области). Его мать Анна Алексеевна находилась там в эвакуации. Отец будущего актёра был военно-морским офицером и участвовал в Великой Отечественной войне. В детстве семья Ясуловичей жила в Украинской СССР в Измаиле, затем в Бухаресте (Румыния) и в Эстонии.

В 1962 году Игорь Николевич окончил в Москве актёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; в настоящее время Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова), в 1974 году там же окончил режиссёрский факультет.

До 1964 года Игорь Ясулович был актёром Московского экспериментального театра пантомимы «Эктемим».

С 1993 по 2023 год служил в Московском театре юного зрителя, исполняя роли в постановках «Гроза» по пьесе Островского, «Свидетель обвинения» по пьесе Агаты Кристи, «Иванов и другие», «Нелепая поэмка» по мотивам произведения Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Ясулович также был занят в спектакле Московского драматического театра им. А. С. Пушкина «В тени виноградника».

В кино артист дебютировал в 1961 году Ясулович, сыграв физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года».

К числу наиболее известных ролей актёра относятся инженер Щукин в комедии «Двенадцать стульев», скульптор Вася в комедии «Ехали в трамвае Ильф и Петров», Электрон Иванович в телефильме «Гостья из будущего», сыграл в «Брилиантовой руке» и киноленте «Тот самый Мюнхгаузен». Всего на его счету более 200 киноработ.

Также был известен как актёр дубляжа. Принимал участие в озвучивании более 180 фильмов и сериалов, среди которых «Космическая одиссея 2001 года», «Список Шиндлера», «Сонная лощина» и многие другие.