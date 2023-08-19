Москва, 19 августа, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова в Москве произошло возгорание. Об этом 19 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что задымление произошло на минус первом этаже, около 100 человек эвакуированы. Очаг возгорания пока не найден.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Москве на парковке около ТЦ «Пролетарский» загорелась машина. Возгорание произошло на минус первом этаже, где расположена парковка. Из здания были эвакуированы 2,5 тысячи человек. По предварительной информации, пострадавших нет.