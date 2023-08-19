Москва, 19 августа, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 августа опубликовал очередной анекдот, в котором на этот раз два финна, Пекка и Матти, порассуждали о страхе перед русскими, а также о независимости Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Финляндии

Очередной анекдот Медведев опубликовал на финском языке в своём англоязычном аккаунте в Twitter:

«— Пекка, почему мы действительно боимся русских?

— Они же захватчики и варвары.

— Интересно, кто создал независимую Финляндию?

— Был такой русский, Матти, которого звали Ленин».

Это уже второй анекдот с «участием» Пекки и Матти, которым делится зампред Совбеза России. Несколькими днями ранее в своём Telegram-канале он опубликовал другой пост в виде анекдота с беседой двух финнов, в котором отметил абсурдность ситуации с вступлением Финляндии в НАТО.

Так, в ходе шуточного разговора Матти спросил у Пекки, почему Финляндия вступила в НАТО. На это собеседник ему ответил, что стране якобы угрожают русские.

Тогда Матти поинтересовался, в чем причина таких «угроз».

«Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — услышал он ответ.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия подала заявку на членство в НАТО в 2022 году и официально стала 31-м членом альянса в апреле 2023 года. Власти страны в качестве мотивировки такого решения заявили о якобы существующей «российской угрозе».

После подачи заявки о вступлении Финляндии в НАТО осложнились и дипломатические отношения Москвы и Хельсинки. Власти Финляндии выслали девять российских дипломатов и частично заблокировали банковские переводы российского посольства. Россия ответила симметричными мерами.

В МИД России отмечали, что после включения Финляндии в альянс протяжённость общей границы России и НАТО выросла более чем в два раза, что привело к кардинальному изменению обстановки в Северо-Европейском регионе. Россия ответит на новые угрозы шагами в военно-технической и иных сферах, добавили в министерстве.

Угрозы безопасности России с западных направлений за последнее время кратно выросли, заявил в августе 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вступление Финляндии в НАТО, а также возможное присоединение к альянсу Швеции ухудшили ситуацию с безопасностью, отметил министр. На территории Финляндии могут быть размещены не только воинские контингенты, но и ударные вооружения, способные наносить удары по объектам на северо-западе России, добавил министр, отметив, что будут приняты все необходимые ответные меры.