Москва, 19 августа, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Монсон завершил карьеру в боксе. Об этом 19 августа сообщает ТАСС.

Дмитрий Рогулин/ТАСС Джефф Монсон

«Я завершил карьеру в боксе, уже всё. Устал от бокса. Теперь только по смешанным единоборствам», — сказал Монсон.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа в Москве вничью завершился поединок Монсона и россиянина Олега Тактарова. 52-летний Монсон заявил, что не планирует завершать карьеру, он поучаствует ещё в нескольких боях. 55-летний Тактаров не принимал участия в боях с апреля 2008 года.

6 мая Монсон заявил, что подал все документы для прохождения процедуры отказа от гражданства США. До этого он рассказывал, что планировал сдать свой американский паспорт в посольстве США в Казахстане, так как американское посольство, расположенное в Москве, отказывается принимать документы.

Монсон получил российский паспорт ещё в 2018 году. Позднее он заявил о решении отказаться от американского гражданства из-за агрессивной политики властей США.