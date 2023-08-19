Москва, 19 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В Бурятии в результате частичного разрушения дамбы в Северо-Байкальском районе было размыто железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кадр из видео. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Отмечается, что утром 19 августа около сельского поселения Холодное из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего было размыто железнодорожное полотно на 1102 км перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги.

Уточняется, что движение по этому участку железнодорожного пути было временно закрыто, задерживается движение поездов, в том числе одного пассажирского.

На место происшествия выехали сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте и спасатели, задействованы два восстановительных поезда.

В пресс-службе уточнили, что на территории района был введён режим чрезвычайной ситуации, ситуация находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей, Бурятии, юга и востока Хабаровского края, южной части Камчатского края об обильных дождях.

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