Кемерово, 19 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области грузовой поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку, сообщили 19 августа в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Иван Шилов ИА Регнум

Трагедия произошла 19 августа около станции Егозово в Ленинск-Кузнецком районе.

«Произошло смертельное травмирование несовершеннолетней 2011 г. р. проходящим грузовым поездом», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данному факту Беловской транспортной прокуратурой организована проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в Воронеже поезд сбил мужчину, который держал на руках двухлетнего ребёнка. Мужчина не заметил приближающийся состав и начал переходить пути. Отца вместе с сыном госпитализировали.

До этого поезд сбил мальчика, учившегося в региональном центре аутизма в Кировском районе Ленобласти. Ребёнок умер.