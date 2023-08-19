Москва, 19 августа, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель показал себя как политический карлик, заявил 19 августа в своём Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS Жозеп Боррель

«Если Россия, по мнению Борреля, экономический карлик, то сам Боррель — карлик политический», — написал, в частности, он.

Как передавало ИА Регнум, Боррель, отвечая на вопрос испанской газеты El Pais о геополитических интересах РФ и КНР, заявил, что настоящим геополитическим игроком является только Китай, а Россия — «экономический карлик, бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила оскорбления Борреля в адрес РФ завистью и беспомощностью. По её словам, ядерное оружие есть только у одной страны ЕС (Франции), остальные так и не смогли его произвести и, поскольку гордиться властям Евросоюза нечем, они «исходят злостью».

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя заявления Борреля, отметил, что они вызваны бессилием Евросоюза в его попытках навредить России и проблемами главы дипломатии ЕС с логическим мышлением. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Боррель, делая свои оскорбительные заявления, проявил себя как интеллектуальный пигмей.

В июле 2023 года, обсуждая с членами Совбеза меры противодействия западным санкциям, президент России Владимир Путин отметил, что у Запада ничего не получилось «с точки зрения достижения тех целей, которые они ставили на российском направлении», но российское государство должно вести активную работу, чтобы закрепить этот успех. По его словам, высокие темпы роста экономики страны и доходов бюджета сохраняются, ВВП в 2023 году вырастет более чем на 2%, а российские компании после ухода с рынка западных конкурентов активно занимают освободившиеся ниши.

На Западе неоднократно появлялись сообщения о якобы уничтожении российской экономики. Однако теперь там вынуждены признавать уже провал санкций. Так, The Wall Street Journal отмечала: страны Запада ощутили провал в своём желании поставить российскую экономику на колени, причём этот провал идентичен тупиковой ситуации на поле боя.