Москва, 19 августа, 2023, 14:28 — ИА Регнум. В Белгородской области система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу», — написал он, добавив, что в настоящее время сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа над Белгородским районом был сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа, пострадавших и разрушений на земле нет.

Вечером 17 августа около села Новопетровка в Белгородской области, в двух километрах от границы с Украиной, украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, осуществлявший сельскохозяйственные работы, по ошибке приняв его за перевозчика военнослужащих.