Казань, 19 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. В Казани началось строительство консульского центра Китая, сообщил консул-атташе КНР в столице Татарстана Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Накануне я узнал, что сейчас уже начинают строительство консульского центра», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат выразил надежду, что в конце 2023 года или в начале следующего консульский центр откроется и будет выдавать визы в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, некоторые категории граждан России, включая туристов, с 9 августа освободили от биометрии для получения визы в Китай.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 июля заявил о готовности России к безвизовым поездкам туристических групп из Китая, ожидались синхронные действия от КНР. В июле Россия завершила обмен списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимый для скорейшего запуска групповых безвизовых турпоездок.