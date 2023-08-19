Воронеж, 19 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Мужчина, которого подозревают в убийстве 28-летней девушки в подъезде дома в Воронеже, задержан, сообщила 19 августа пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России в своём Telegram-канале.

СК России по Воронежской области Подозреваемый в убийстве 28-летней девушки

В сообщении сказано, что 2 августа в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой было обнаружено тело девушки с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи. Преступник с места происшествия скрылся.

«Сегодня рано утром обвиняемый Коченков А. В. обнаружен сотрудниками полиции на территории Центрального района города Воронежа в бессознательном состоянии с ожогами тела. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — уточнили в СК.

По данным местных СМИ, обвиняемый в убийстве попытался покончить с собой. Подозреваемый — бывший возлюбленный жертвы. По предварительной версии, он дождался, когда она вернётся домой с работы, а потом перерезал ей горло в подъезде. По данным источника издания, основная версия произошедшего — убийство на почве ревности.

Как передавало ИА Регнум, в июне суд в Воронеже приговорил Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трёх односельчан и нападении на отдел полиции, к пожизненному лишению свободы. Суд установил, что 16 сентября 2021 года в селе Волчанском Воронежской области Мирской во время конфликта застрелил знакомую семью — мужчину, женщину и ребёнка, а после взорвал входную дверь в отдел полиции, ранив одного сотрудника. При задержании Мирской оказал сопротивление.

В мае сообщалось, что в Воронеже молодой человек случайно задушил свою 17-летнюю подругу во время близости. Как выяснилось, 20-летний местный житель решил поэкспериментировать с эротическим удушением, однако не рассчитал силу. Когда он понял, что девушка перестала дышать, молодой человек забрал ноутбук и телефон погибшей, после чего поджег квартиру и скрылся.