Вашингтон, 19 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что тех, кто ожидает, что украинская армия перехватит инициативу на поле боя после получения истребителей F-16, ожидает разочарование. Об этом сообщила медиакомпания Business Insider.

U. S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Истребитель F-16

Американский генерал обратил внимание на то, что истребители F-16 не станут «серебряными пулями» для Украины, поскольку Вооружённые силы России приспособятся к появлению этих самолётов и смогут с ними бороться.

«Проблема в том, что вы не сможете подобраться на F-16 достаточно близко, потому что вас собьёт одна из ракет класса «земля — воздух», — приводят журналисты слова генерала, который отметил, что обучение украинских пилотов займёт не меньше года, в связи с этим ВСУ ещё долго не увидят истребители.

Как передавало ИА Регнум, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил изданию Breaking Defense, что Украина может получить первые американские истребители F-16 в 2024 году, но их освоение на достаточно высоком уровне займёт не менее пяти лет из-за неопытности пилотов ВСУ. Генерал отметил, что Киев направляет на обучение молодых лётчиков с практически нулевым налётом.

Ранее власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Самолёты Украине передадут Дания и Нидерланды, после того как украинские лётчики завершат обучение.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин высказал мнение о том, что решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. Однако поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО.

Президент России Владимир Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть так же, как и горят немецкие танки Leopard.