Махачкала, 19 августа, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Десять человек, которые пострадали во время взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы, были выписаны из стационаров Дагестана, в медучреждениях остаются 36 пострадавших, в том числе 11 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в своём Telegram-канале.

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«36 пострадавших, из них 11 детей, на сегодня находятся на лечении в стационарах республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, имеются в наличии и медикаменты, и расходные материалы.

Как сообщалось, 17 августа министр здравоохранения региона Татьяна Беляева заявила, что в учреждениях Махачкалы остаются 46 человек, многих из них намерены выписать 21 августа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827359" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Госпитализированные дети после взрыва на АЗС в Махачкале

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжавшие мимо автомобили.

По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей. Подозреваемый в хранении селитры арестован.

В больницах и клиниках Дагестана на вечер 15 августа оставались 47 пострадавших. Одиннадцать человек днем 15 августа были выписаны из республиканской клинической больницы и направлены на амбулаторное лечение.

16 пострадавших были доставлены в Москву. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, шестеро из них, в том числе двое детей, находятся в очень тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное для их спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, уточнил он.