В Дагестане выписали 10 пострадавших в результате взрыва у АЗС
Махачкала, 19 августа, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Десять человек, которые пострадали во время взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы, были выписаны из стационаров Дагестана, в медучреждениях остаются 36 пострадавших, в том числе 11 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в своём Telegram-канале.
«36 пострадавших, из них 11 детей, на сегодня находятся на лечении в стационарах республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, имеются в наличии и медикаменты, и расходные материалы.
Как сообщалось, 17 августа министр здравоохранения региона Татьяна Беляева заявила, что в учреждениях Махачкалы остаются 46 человек, многих из них намерены выписать 21 августа.
Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжавшие мимо автомобили.
По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей. Подозреваемый в хранении селитры арестован.
В больницах и клиниках Дагестана на вечер 15 августа оставались 47 пострадавших. Одиннадцать человек днем 15 августа были выписаны из республиканской клинической больницы и направлены на амбулаторное лечение.
16 пострадавших были доставлены в Москву. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, шестеро из них, в том числе двое детей, находятся в очень тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное для их спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, уточнил он.