Ставрополь, 19 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Жители села Донская Балка в Ставропольском крае обвинили заведующую детским садом «Ласточка» Светлану Шелар в поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ).

МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» с. Донская Балка Светлана Шелар

В частности, жительница села, у которой муж погиб в зоне спецоперации (СВО), рассказала, что отпросилась у Шелар с работы в детском саду на три дня для организации похорон, а также из-за эмоционального состояния. Заведующая отпустила подчинённую, но заявила, что её муж заслужил свою гибель.

«Правильно ему досталось», — цитирует её Mash.

Также жители села уточнили, что Шелар с мужем часто вступают в конфликты по поводу своей позиции по СВО, критикуя действия России. Дело в том, отмечают односельчане, что заведующая детским садом «Ласточка» — уроженка Украины и на родине у неё остались взрослые сыновья.

«Если с моими детьми на Украине что-то случится, то не забывайте о том, что ваши дети тоже у меня», —сказала односельчанам Шелар.

Некоторые жители уже забрали детей из сада «Ласточка» в другие учреждения.

В Министерстве образования знают о Светлане Шелар и взяли ситуацию на контроль.

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