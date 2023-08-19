Москва, 19 августа, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Российская станция «Луна-25» успешно преодолела метеорный поток Персеиды на пути к Луне, сообщили 19 августа в Роскосмосе.

Роскосмос

В госкорпорации рассказали о первых результатах работы научных приборов станции на окололунной орбите. В частности, прибор ПмЛ, который предназначен для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности спутника Земли и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал удар микрометеорита.

«Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату «Луна-25» удалось успешно пересечь во время перелёта к Луне», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

Кроме того, были обработаны два кадра съёмки Луны, сделанной посадочными камерами, специалисты провели их привязку к цифровой модели рельефа. Эта технология позволит в будущем существенно повысить точность знания орбиты космического аппарата, отметили в Роскосмосе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25» была запущена к спутнику Земли 11 августа. 16 августа она вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. На нём запечатлён южный полярный кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны и невидимый с Земли. Днём позже, 18 августа, «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке. Посадка на лунную поверхность в районе Южного полюса Луны запланирована на 21 августа.