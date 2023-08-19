Киев, 19 августа, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Пожар, начавшийся в пригороде Киева, возник из-за того, что произошла детонация взрывоопасных предметов во время их экспертизы. Об этом 19 августа сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что эксперты научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, в здании которого произошёл пожар, проводили экспертизу взрывоопасных предметов. В этот момент произошла детонация.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили, что в пригороде или на окраине Киева прогремел сильный взрыв. Издание «Страна. ua» опубликовало снимки, на которых видны чёрные столбы дыма. При этом воздушная тревога в Киеве и Киевской области не объявлялась.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил факт взрывов в городе. По его данным, они произошли в районе Кольцевой дороги в промышленной зоне, в результате чего в торговом центре «Променада Парк» начался пожар.