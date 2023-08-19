Москва, 19 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о России как «экономическом карлике» объясняются его завистью и беспомощностью, заявила 19 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Как сообщало ИА Регнум ранее, Боррель, отвечая на вопрос испанской газеты El Pais о геополитических интересах РФ и КНР, заявил, что «настоящим геополитическим игроком» является только Китай, а Россия — «экономический карлик», «бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба».

«ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. Наше топливо при нас, и мы им ещё и торгуем, а есовский бизнес перетёк за океан», — сказала Захарова РИА Новости.

Что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС (Франции), остальные так и не смогли его произвести, и поскольку гордиться властям Евросоюза нечем, они «исходят злостью», добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя заявления Борреля, отметил, что они вызваны бессилием Евросоюза в его попытках навредить России и проблемами главы дипломатии ЕС с логическим мышлением. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Боррель, делая свои оскорбительные заявления, проявил себя как интеллектуальный пигмей.

Ранее руководители российского государства отмечали, что попытки Запада посредством санкций добиться экономической катастрофы в России не увенчались успехом. Высокие темпы роста экономики страны и доходов бюджета сохраняются, ВВП в 2023 году вырастет более чем на 2%, а российские компании после ухода с рынка западных конкурентов активно занимают освободившиеся ниши, отмечал президент Владимир Путин.

Действия властей ЕС в отношении России навредили только самому Евросоюзу, подчёркивали ранее некоторые европейские политики. В частности, Россия перенаправила продажи своей продукции в другие страны, а ЕС переплатил за топливо 350 млрд евро в течение одного года, отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.