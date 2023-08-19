Киев, 19 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с супругой Еленой Зеленской находится с визитом в Швеции.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В своём Telegram-канале он сообщил, что в ходе визита встретится с королём Швеции Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, а также спикером парламента Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

Зеленский уточнил, что полностью поддерживает вступление Швеции в Североатлантической альянс и выразил уверенность, что «вместе они «гарантируют надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе».

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москву поразило, как быстро Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета ради вхождения в НАТО.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Североатлантический альянс хочет осваивать территорию Швеции и Финляндии, также планирует развернуть инфраструктуру у границ России. Лавров добавил, что Москва знает, какие меры в связи с этим нужно принимать и реализовать для обеспечения безопасности.