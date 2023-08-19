Москва, 19 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В Москве на парковке около ТЦ «Пролетарский» загорелась машина. Об этом 19 августа сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кадр из видео

Отмечается, что в торговом центре произошло возгорание автомобиля на минус первом этаже, где расположена парковка. Из здания были эвакуированы 2,5 тыс. человек.

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время возгорание ликвидировано, площадь пожара уточняется.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827351" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Более 2,5 тысяч человек эвакуированы из ТЦ «Пролетарский» из-за возгорания машины на парковке

Как ранее сообщало ИА Регнум, в центре Москвы во время движения загорелся Lamborghini. У автомобиля загорелся моторный отсек во время движения. Водитель попытался потушить возгорание самостоятельно. Однако когда на место прибыли пожарные, машину практически полностью охватил огонь.