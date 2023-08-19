Машина загорелась на парковке торгового центра в Москве
Москва, 19 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В Москве на парковке около ТЦ «Пролетарский» загорелась машина. Об этом 19 августа сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Кадр из видео
Отмечается, что в торговом центре произошло возгорание автомобиля на минус первом этаже, где расположена парковка. Из здания были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время возгорание ликвидировано, площадь пожара уточняется.
Более 2,5 тысяч человек эвакуированы из ТЦ «Пролетарский» из-за возгорания машины на парковке
Как ранее сообщало ИА Регнум, в центре Москвы во время движения загорелся Lamborghini. У автомобиля загорелся моторный отсек во время движения. Водитель попытался потушить возгорание самостоятельно. Однако когда на место прибыли пожарные, машину практически полностью охватил огонь.