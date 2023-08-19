Киев, 19 августа, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Пожар, начавшийся в пригороде Киева, возник в складских помещениях научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, сообщил 19 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своём в Telegram-канале.

Telegram-канал Игоря Клименко

«На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар», — написал он, добавив, что информация о причинах пожара уточняется.

На данный момент, отметил Клименко, пожар локализован.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили, что в пригороде или на окраине Киева прогремел сильный взрыв. Издание «Страна․ua» опубликовало несколько снимков, на которых видны чёрные столбы дыма. При этом воздушная тревога в Киеве и Киевской области не объявлялась.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко позднее подтвердил факт взрывов в Киеве. По его данным, они произошли в районе Кольцевой дороги в промышленной зоне, в результате чего в торговом центре «Променада Парк» начался пожар.

Тем временем в Telegram-канале МВД страны сообщается, что в 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области произошёл пожар в складском помещении, к тушению привлечены 22 человека и 5 единиц техники.