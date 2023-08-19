Ростов-на-Дону, 19 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл закрытое совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео Владимир Путин

Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова, а также командующих направлений и других высших офицеров группировки.

На кадрах с места запечатлено, как президентское авто подъезжает к штабу и Герасимов приветствует Путина. Затем они направились на командный пункт, где главе государства доложился начальник Главного оперативного управления — первый заместитель главы Генштаба Сергей Рудской. После этого Путин открыл совещание и поприветствовал всех офицеров. Затем совещание проходило в закрытом режиме.

Перед этим визитом Путин побывал в штабе СВО в Ростове-на-Дону в марте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что поездка президента на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону не планировалась и не готовилась заранее. Основной целью было посмотреть, как работает командный пункт в обычном режиме, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, затем, 18 апреля российский лидер лично посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а после — штаб Нацгвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Тогда глава государства заявил, что ему важно знать обстановку он обратился к военным, которые доложили о сложившейся ситуации. Российский лидер попросил присутствующих начать доклад о ситуации на херсонском направлении, а уже затем — доклад по запорожскому направлению. Путин также обратился с просьбой к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому высказать своё мнение после этих докладов.

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В Херсонской области президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и командующего группировкой войск сил «Днепр» Андрея Кузьменко.

В ЛНР, в частности, присутствовали командующие группировками войск «Центр» Андрей Мордвичев, сил «Запад» Евгений Никифоров и заместитель командующего объединенной группировкой войск сил Александр Лапин.

Дмитрий Песков тогда заявил, что начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны России Сергей Шойгу не сопровождали президента России Владимира Путина в поездке в зону специальной военной операции из-за того, что это было бы слишком рискованно. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что появление их в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника. Песков рассказал, что во время совещания, которое президент провел в Херсонской области по видеосвязи, подключался и Сергей Шойгу, на втором совещании в ЛНР по видеосвязи подключался Герасимов.