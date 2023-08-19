* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 19 августа, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Боевик «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Пётр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела киевскими силовиками колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике, в результате которого погибли около 70 пленных боевиков.

Global look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

Тарасенко 1995 года рождения в феврале прошлого года вступил Мариуполе в тероборону, которая оказалась при группировке «Азов». Там он обнаружил большое количество радикальных украинских националистов.

«Ничего удивительно, что в силовых структурах Украины есть представители агрессивных идеологий», — сказал он РИА Новости.

Тарасенко принимал участие в боевых действиях в Мариуполе, а в мае 2022 года сдался в плен. Отношение в плену было нормальным, отметил он.

Вместе с остальными пленными он содержался в Еленовке, именно туда прилетела ракета, которую выпустил киевские силовики.

«Ранение получил в Еленовке. Я был в том бараке, в который прилетело что-то. В бараке все были «азовцы», около 200 человек нас было. Легли спать, и проснулся я уже от того, что что-то взорвалось», — вспоминает он.

Раненый Тарасенко выбежал с остальными во двор, там «был уже хаос». Российские врачи предоставили ему всю необходимую медицинскую помощь.

«Учитывая то, что я в плену нахожусь, вообще не то, что никаких претензий… Медперсоналу — спасибо. Я не говорю, что они меня любят, но как к пленному — по-человечески относятся», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года ВСУ обстреляли изолятор с пленёнными военными ВСУ с помощью американской РСЗО HIMARS. В Минобороны РФ заявили, что СИЗО было атаковано украинскими силовиками, чтобы находящиеся там бывшие члены «Азова» были уничтожены и не смогли дать показания.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также заявил, что украинские военные обстреляли колонию в посёлке Еленовка в ДНР, чтобы избавиться от свидетелей своих преступлений.