Луганск, 19 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ, сообщила 19 августа пресс-служба регионального управления ФСБ.

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«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины», — информировали в ведомстве.

С августа 2022 года жительница республики, по данным ФСБ, собирала сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ, которые потом передала иностранному государству для использования против безопасности России.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в её отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж».

«В настоящее время фигурантка задержана. Ведётся следствие», — уточнили в ФСБ.

Днём ранее в ведомстве информировали о задержании в республике мужчины, подозреваемого в шпионаже. Он с целью оказания содействия ВСУ собирал сведения о местах дислокации российских военных с октября 2022 года.

16 августа в Стародубском районе Брянской области сотрудниками ФСБ была пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионной группы, в которую входили шесть боевиков, пятеро из которых были уничтожены. На месте боя были обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.