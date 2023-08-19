Москва, 19 августа, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России объясняются бессилием Евросоюза в его попытках навредить РФ и проблемами Борреля с логическим мышлением, заявил 19 августа депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум ранее, глава дипломатии ЕС, отвечая на вопрос издания El Pais о геополитических интересах России и Китая, заявил, что «настоящим геополитическим игроком» является только Китай, а РФ — это «экономический карлик, похожий на бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба».

«Это заявление в очередной раз подтверждает, что у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением. Назвать так нашу страну, которая успешно справляется с тем количеством санкций, которое Запад обрушил на неё, — это всё происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное», — сказал Белик в интервью РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС, по-видимому, хотел сделать комплимент Китаю, но подобное «пресмыкание» посредством возвеличивания одной страны за счёт унижения другой — это низко, недостойно и не приведёт к достижению поставленной Боррелем цели, отметил депутат.

В действительности экономика России вполне справляется с многочисленными незаконными западным ограничениями, чего нельзя сказать о самом Евросоюзе, добавил Белик.

В июле 2023 года, обсуждая с членами Совбеза меры противодействия западным санкциям, президент России Владимир Путин отметил, что у Запада ничего не получилось «с точки зрения достижения тех целей, которые они ставили на российском направлении», но российское государство должно вести активную работу, чтобы закрепить этот успех.

На совещании по развитию экономики в июле 2023 года президент заявил, что высокие темпы роста экономики страны и увеличения доходов бюджета России сохранятся. Также Владимир Путин подтвердил прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне выше 2%.

В июне 2023 года президент отмечал, что из-за введённых Западом санкций никакой катастрофы не произошло: напротив, возможности российских предпринимателей расширились в несколько раз, и они активно занимают на рынке освободившиеся ниши.