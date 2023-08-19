Москва, 19 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проявил себя как интеллектуальный пигмей, назвав Россию экономическим карликом. Об этом 19 августа заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

«Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой. Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей. Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато», — написал Карасин.

Как сообщало ИА Регнум, Боррель назвал Россию «экономическим карликом». По его словам, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба.

Согласно оценке Всемирного банка, Россия вошла в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности (ППС), обогнав Германию и Британию. ВВП России в 2022 году по ППС был равен $5,510 трлн, а к 2030 году может достичь $5,943 трлн.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российская экономика адаптировалась к вызовам и демонстрирует устойчивый рост. Он отметил, что благодаря ранее принятым решениям и оперативным действиям этот рост опирается на внутренний спрос. Глава правительства привёл в пример оценки Минэкономразвития, согласно которым ВВП страны увеличился на 1,5%, а во втором квартале 2023 года — уже на 4,6%.