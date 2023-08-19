Нью-Йорк, США, 19 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Производитель чая и кофе JDE Peet’s, владелец бренда Jacobs, перестанет продавать в России такие бренды, как Tassimo и Moccona, а также переименует Jacobs в Monarch, сообщил главный исполнительный директор компании Фабьен Симон в интервью газете The Wall Street Journal.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По его словам, компания планирует к концу года убрать из России бренд Jacobs. На смену ему в России придёт бренд Monarch, который будет использовать схожие с Jacobs цвета и шрифты, чтобы покупателям было легче узнать продукцию. Отмечается, что производиться кофе будет на том же заводе в Санкт-Петербурге.

Саймон отметил, что инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию и компания прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona.

При этом он не уточнил, будут ли продаваться в России другие бренды, такие как, например, Maxwell House, Douwe Egberts, Senseo и L’Or.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Глобальные компании начали отказываться от флагманских брендов на российском рынке. Многие западные продукты стали выходить под российскими названиями.

В марте 2023 года стало известно, что и JDE обсуждает варианты изменения бренда Jacobs для российского рынка, бренд планировали переименовать в Monarch или Milicanо, чтобы дать местному бизнесу больше возможностей для продвижения продукции. Позднее компания объявила, что выведет с российского рынка все международные марки продукции. Это решение было принято в связи с убытками, понесённых в первой половине 2023 года.

По поводу компаний, которые покидают Россию под давлением санкций, президент России Владимир Путин заявил, что многих из них вынуждают к такому решению и что на российском рынке они работали добросовестно. Россия при этом не несёт потерь, развивая свой бизнес, уточнил российский лидер, он пожелал «всего доброго» компаниям, которые под давлением своих правительств уходят с российского рынка.

Президент признал, что санкции против Москвы приводят к ряду сложностей, но и делают Россию в чём-то сильнее. Так, по его словам, российским дизайнерам и производителям одежды сильно повезло, поскольку иностранные конкуренты освободили для них рынок объёмом два триллиона рублей.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что многие ушедшие из России иностранные компании жалеют о своём решении. Из-за ухода из страны эти организации перестали контролировать прибыль. Он добавил, что ряд компаний, вероятнее всего, вернётся в Россию: кто-то — как только закончится спецоперация, кто-то, напротив, «будет ждать одобрения сверху».