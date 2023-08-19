Москва, 19 августа, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя нынешнее отношение Финляндии к России, иронично напомнил об истории этой страны. Соответствующий шуточный разговор двух финнов Медведев опубликовал в своём англоязычном аккаунте социальной сети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«— Пекка, почему мы действительно боимся русских?

— Они же захватчики и варвары.

— Интересно, кто создал независимую Финляндию?

— Был такой русский, Матти, которого звали Ленин».

Как передавало ИА Регнум, Медведев 14 августа опубликовал в своём Telegram-канале анекдот о вступлении Финляндии в НАТО.

Так, в ходе шуточного разговора Матти спросил у Пекки: «Почему Финляндия вступила в НАТО?».

На это собеседник ему ответил, что стране якобы угрожают русские.

Тогда Матти поинтересовался: «Почему же они угрожают?»

«Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — услышал он ответ.

В МИД России отмечали, что после включения Финляндии в НАТО протяжённость общей границы России и НАТО выросла более чем в два раза и это привело к кардинальному изменению обстановки в Северо-Европейском регионе. Россия ответит на новые угрозы шагами в военно-технической и иных сферах, уточнили в министерстве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что угрозы безопасности России с западных направлений за последнее время кратно выросли. Вступление Финляндии в НАТО, а также возможное присоединение к альянсу Швеции ухудшили ситуацию с безопасностью, добавил он.

По его словам, на территории Финляндии могут быть размещены не только воинские контингенты, но и ударные вооружения, способные наносить удары по объектам на северо-западе России.

После подачи заявки о вступлении Финляндии в НАТО осложнились и дипломатические отношения Москвы и Хельсинки. Власти Финляндии выслали девять российских дипломатов и частично заблокировали банковские переводы российского посольства. Россия ответила симметричными мерами.