Вашингтон, 19 августа, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Американская телерадиокомпания CBS News в своем аккаунте в социальной сети случайно назвала Джо Байдена бывшим президентом Соединённых Штатов, позже сообщение было исправлено.

Павел Бедняков/РИА Новости Джо Байден

Несмотря на это, пользователи соцсети поддержали первоначальную версию твита.

Так, один из них попросил оставить сообщение без изменений. Его поддержал другой участник дискуссии, который отметил, что изначально было всё верно написано.

Другой комментатор пошутил, что в сообщении нет ошибки, поскольку этот твит из будущего.

Ещё один пользователь отметил, что наконец-то СМИ написали правду. При этом одна из читательниц написала, что она очень обрадовалась такому сообщению.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля президент США Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2024 году. 80-летний американский лидер уже является самым возрастным лидером в истории США. В случае его победы в начале президентского срока ему будет 82 года. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

В марте в ходе мероприятия в штате Филадельфия Байден назвал экс-лидера США Дональда Трампа «будущим президентом». После оговорки американский лидер перекрестился и добавил: «Боже упаси». Трамп заявил о своей борьбе за президентское кресло ещё в ноябре 2022 года.