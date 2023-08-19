Чернигов, Украина, 19 августа, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В Чернигове прогремел взрыв, сообщает 19 августа «Страна. ua». Ранее в этот день в Черниговской, Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что взрыв произошёл в центре города.

Данные о разрушениях и пострадавших в результате взрыва не поступали.

Минобороны РФ о каких-либо ударах по украинской инфраструктуре 19 августа не сообщало.

Ранее в субботу взрывы прогремели в пригороде Киева. По словам мэра Виталия Кличко, после хлопков начался пожар в ТЦ.