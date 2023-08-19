Симферополь, 19 августа, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В рамках фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» 18 августа прошёл концерт проекта «Настоящие», на котором зрители познакомились с современной российской поэзией и авторской песней, сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Пресс-служба фестиваля «Таврида. АРТ»

Так, со сцены прозвучали произведения об актуальных событиях, происходящих в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожских областях.

Зрители оказались в импровизированной библиотеке, где каждое прочитанное произведение было пропитано историям людей, их «простыми радостями и печалями, надеждами и судьбами», которые разделяет весь народ России.

Пресс-служба фестиваля «Таврида. АРТ»

В рамках проекта выступили певец Олег Газманов, актёр Владимир Машков, резиденты арт-кластера музыкальная группа GRINKEVICH и самая юная из артистов — певица Елизавета Маринич.

Также в концерте приняли участие поэт — участник специальной военной операции, победители кастинга проекта в рамках образовательного заезда «Только в России» и победители конкурса «Контекст».

Пресс-служба фестиваля «Таврида. АРТ»

Как сообщало ИА Регнум, с 17 по 21 августа в Крыму проходит юбилейный, пятый фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ», нём принимают участие более 3,5 тыс. художников, писателей, музыкантов, актёров, дизайнеров, режиссёров, хореографов, а также специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны. Специальными гостями фестиваля в этом году стали Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Она входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).