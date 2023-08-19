Брюссель, 19 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведёт к миру.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведёт к миру», — приводит испанская газета Pais его слова.

Глава дипломатии Евросоюза добавил, что Европа якобы делает всё возможное, чтобы добиться мирных переговоров, которые признают, что «есть агрессор и пострадавший».

По его словам, если бы не конфликт на Украине, то на вступление этой страны в Евросоюз ушли бы годы. Боррель добавил, что этот конфликт подтолкнул Украину на сторону Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что вступать ли Украине в Европейский союз — дело Киева и Брюсселя. Он подчеркнул, что Москва не против евроинтеграции Украины, поскольку это вхождение в экономическое, а не в военное объединение.

Президент заявил, что страны сами должны определить, насколько это возможно, целесообразно для Евросоюза и Украины. Это дело украинского народа и украинского руководства на сегодняшний день, подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Она также напомнила, что в апреле 2022 года представители Украины покинули переговоры, о которых сами же и просили, а в сентябре законодательно запретили вести переговоры с Россией.

В феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Документ включал 12 пунктов, среди которых отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны. Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взят за основу для урегулирования.

Владимир Путин 13 июля заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.