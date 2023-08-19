Киев, 19 августа, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Пожар в торговом центре «Променада Парк» в Киеве начался в результате неустановленных взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, взрывы произошли в районе Кольцевой дороги в промышленной зоне.

Информация о пострадавших не поступала, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило, что в пригороде или на окраине Киева прогремел сильный взрыв. Издание опубликовало несколько снимков, на которых видны чёрные столбы дыма. При этом воздушная тревога в Киеве и Киевской области не объявлялась.