Минск, 19 августа, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Двое граждан Белоруссии задержаны при попытке запустить беспилотник на территорию Литвы. Об этом 19 августа сообщил государственный пограничный комитет республики.

Егор Еремов/РИА Новости

Отмечается, что ночью пограничники задержали в населённом пункте Городище Вороновского района Гродненской области двух мужчин, которые намеревались запустить дрон через белорусско-литовскую границу.

«На месте задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи. В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, начат административный процесс», — говорится в сообщении.

В погранкомитете добавили, что с начала августа это уже третий инцидент на границе с Литвой, связанный с незаконным применением беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа министерство обороны Белоруссии пресекло попытку запуска беспилотника над воинской частью. Средства радиоэлектронной борьбы не допустили несколько случаев полётов БПЛА над охраняемыми территориями. Оператора дрона задержали.