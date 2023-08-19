Канберра, 19 августа, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Ушёл из жизни двухкратный олимпийский чемпион австралийский пловец Джон Девитт, ему было 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Австралии.

Harry Pot / Anefo Пловец Джон Девитт

«Джон внёс огромный вклад в австралийское олимпийское движение и австралийский спорт. Он олицетворял олимпийский дух», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Девитт давал прекрасное руководство, всегда спокойный и рассудительный, он оказывал поддержку многим.

В 1956 году на олимпийских играх в Мельбурне Девитт взял золото в эстафете 4×200 м свободным стилем и серебро в индивидуальном заплыве на 100 м свободным стилем.

Спустя четыре года на ОИ в Риме пловец улучшил свой результат и взял золотую медаль в индивидуальном заплыве на 100 м свободным стилем, установив олимпийский рекорд.