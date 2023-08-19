Анкара, 19 августа, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет, государства ведут переговоры по зерновой сделке. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Нет, похолодания нет», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик также отметил, что руководство Турции сейчас ведёт активную работу с Россией как на уровне внешнеполитических ведомств, так и на уровне разведывательных ведомств.

По его словам, на внешнеполитическом уровне продолжаются переговоры по зерновой сделке.

«Между господином Путиным и нашим президентом нет никаких проблем», — отметил он, уточнив, что как лидер государства — члена НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является единственным президентом, который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа Bild, ссылаясь на информированные источники сообщил, что в ближайшее время Россия, Катар и Турция могут заключить новую зерновую сделку, переговоры планируется провести 19–20 августа в столице Венгрии Будапеште. Предполагается, что зерно из России, а возможно, также и с Украины будет поступать в бедные страны, в основном в Африку. Турция будет выступить организатором поставок, а Катар — спонсором.

Зерновая сделка о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. В МИД России 4 июля 2023 года заявили, что оснований для продления сделки нет, поскольку она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» государства, а подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор использовались Украиной для проведения террористических атак.

17 июля Россия объявила о приостановке действия зерновой сделки, отметив, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.