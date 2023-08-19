Анкара, 19 августа, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию продолжается, заявил 19 августа главный советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Работы в этом направлении сейчас продолжаются», — сказал он в эфире телеканала CNN Turk, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита главы российского государства.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о визите российского лидера в Анкару. Во время беседы с российским лидером Эрдоган заявил, что Турция продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки.

Позже турецкий телеканал A Haber сообщил, что лидеры России и Турции могут встретиться в конце августа или начале сентября. Основной темой переговоров, как ожидается, станет перспектива возобновления зерновой сделки.