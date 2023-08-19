Киев, 19 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. В пригороде или на окраине Киева прогремел сильный взрыв. Об этом 19 августа сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Издание опубликовало несколько снимков, на которых видны чёрные столбы дыма.

При этом воздушная тревога в Киеве и Киевской области не объявлялась. Официальных комментариев пока также не поступало.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ и местные власти сообщили о звучащих ночью 19 августа взрывах в нескольких городах на западе страны. Сигналы воздушной тревоги звучали в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях. В ночь на 19 августа воздушную тревогу также объявили в семи областях на востоке и в центре страны: в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.