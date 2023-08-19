Брюссель, 19 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия является «экономическим карликом». Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик. Она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», — сказал Боррель.

Как передавало ИА Регнум, согласно оценке Всемирного банка, Россия вошла в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности (ППС), обогнав Германию и Британию. ВВП России в 2022 году по ППС был равен $5,510 млрд, а к 2030 году может достичь $5,943 млрд. То есть рост составит 7,9%.

При этом на Западе неоднократно появлялись сообщения о якобы уничтожении российской экономики. Однако теперь там вынуждены признавать уже провал санкций. Так, The Wall Street Journal отметила: страны Запада ощутили провал в своём желании поставить российскую экономику на колени, причём этот провал идентичен тупиковой ситуации на поле боя.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила о полном провале санкций против России после доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ.

Благосостояние России за 2022 год существенно улучшилось, а на Западе потеряли триллионы долларов, написал обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

11 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российская экономика адаптировалась к вызовам и демонстрирует устойчивый рост. Он отметил, что, благодаря ранее принятым решениям и оперативным действиям, этот рост опирается на внутренний спрос. Глава правительства привёл в пример оценки Минэкономразвития, согласно которым ВВП страны увеличился на 1,5%, а во втором квартале 2023 года — уже на 4,6%.