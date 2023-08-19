Москва, 19 августа, 2023, 11:07 — ИА Регнум. С 1 сентября индексация пенсий на федеральном уровне не предусмотрена, при этом некоторым категориям граждан доплата полагается. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Павел Лисицын/РИА Новости

Она уточнила, что речь идёт о пенсионерах, которым в сентябре исполнится 80 лет.

«Для них в два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии с 7567,3 рублей до 15 134,6 рублей», — приводит агентство «Прайм» слова Финогеновой, которая уточнила, что сама выплата произойдёт не ранее октября, при этом если 80 лет пенсионеру исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придёт, скорее всего, в ноябре.

Отмечается, что такое повышение происходит в беззаявительном порядке.

Финогенова добавила, что кроме этого, будет пересчитана пенсия тем гражданам, которые завершили свою официальную трудовую деятельность в августе. При этом увеличенная страховая пенсия может прийти и на третий, и на четвертый месяц, поскольку точный регламент не определён.

Уточняется, что при этом сама прибавка происходит уже со следующего после увольнения месяца, то есть, в данном случае, с сентября.

Профессор отметила, что также произойдёт перерасчёт пенсии гражданам, которым с 1 августа была установлена повышенная группа инвалидности. Если это произойдёт с 1 сентября, то первая выплата с учётом новой группы будет произведена в октябре, а не в сентябре, отметила она.

С 1 сентября на региональном уровне можно получить прибавку к пенсии от местных властей, это можно уточнить в местном МФЦ, заключила Финогенова.

Как передавало ИА Регнум, работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии. Максимально они могут увеличиться на стоимость трёх баллов. Также увеличат выплаты ещё двум категориям пенсионеров: 80-летним и уволенным. Кроме того, на 10% вырастут накопительные пенсии.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отметил, что недостаточно продолжительный трудовой стаж может стать причиной отказа гражданину в назначении ему пенсии по старости. Ещё одним таким фактором является недостаток индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов). Виноградов уточнил, что для получения пенсионных выплат необходимо, чтобы трудовой стаж составлял не менее 14 лет, а количество пенсионных баллов достигало значения 25,8.