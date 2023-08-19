Киев, 19 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Глава СБУ Василий Малюк рассказал о том, как Киев организовал теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года, в результате которого погибли мирные граждане.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Так, в интервью изданию New Voice Малюк заявил, что для того, чтобы незаметно доставить 21 тонну гексогена к мосту, сотрудники украинских спецслужб обмотали взрывчатку целлофановой плёнкой.

Толщину слоя плёнки СБУ выбрала такую, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатки. Также им удалось обойти «глушилки» на мосту, которые собирают GPS-координаты, что позволило подорвать груз на середине моста.

«Разработкой спецоперации занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Малюк заявил, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев. СБУ предоставила американскому телеканалу два видеоролика, на которых зафиксирован момент удара БПЛА по дорожному участку моста, а затем, примерно через пять минут, ещё одна атака по железнодорожному участку с противоположного направления.

Взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года, в результате погибли четыре человека. Второй взрыв на Крымском мосту произошёл 17 июля 2023 года, в результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов также признал, что СБУ причастна и к первому теракту на Крымском мосту в 2022 году, и ко второму теракту, который был совершён в июле 2023 года. Он отметил, что Киев атакует многие объекты, в том числе и Крымский мост.

12 августа Минобороны России распространило информацию о том, что Украина пыталась атаковать Крымский мост зенитной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России смогли сбить её. Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Украинский лидер заявил, что ВСУ совершают ежедневные атаки по российским объектам. В пример он привел «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытку Киева атаковать мост варварской акцией. Она отметила, что действия Украины не останутся без ответа. В МИД также заявили о решительном осуждении террористической атаки против Крымского моста, сугубо гражданского объекта, и призвали международное сообщество проявить принципиальность, дав надлежащую оценку этому теракту.

В МИД РФ подчеркнули, что заявления руководителей киевского режима о том, что атака на Крымский мост была совместной операцией Военно-морских сил и Службы безопасности Украины, подтверждают причастность политического руководства и спецслужб Киева к этому теракту.

Теракт на Крымском мосту не имеет военного смысла и нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов активно заняты спецслужбы западных государств, добавил эксперт.