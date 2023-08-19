Москва, 19 августа, 2023, 13:28 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2023 года среднемесячный объем отгрузок московской компании «Спецкабель» увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Завод «Спецкабель» имеет статус промышленного комплекса, что позволяет ему пользоваться преференциями и ежегодно экономить около четырех миллионов рублей», — пояснил Овчинский. Компания планомерно увеличивает долю отечественного сырья, используемого на производстве, и модернизирует парк оборудования. «Кроме того, за первое полугодие 2023 года общий объем отгруженной предприятием продукции превысил отметку в 3,5 миллиарда рублей», — отметил он.

Наиболее высокая динамика зафиксирована в относительно новой для завода категории оптических кабелей и оптических кабельных сборок — здесь показатель роста производства превысил 45% в годовом выражении.

«Мы постоянно работаем над созданием новых типов кабелей для российской промышленности. Часть из них — на перспективу, но большая доля разработок пользуется спросом уже сейчас, и мы осваиваем их серийное производство», — рассказал вице-президент группы компаний «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Завод работает с 1997 года и входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. На предприятии разрабатывают и производят специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. За время своей работы завод выпустил более 850 тысяч километров специализированных проводов. В марте 2022 года предприятие включили в перечень системообразующих организаций России, там работает более 500 человек.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям увеличивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.