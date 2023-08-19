Киев, 19 августа, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В Житомирской области произошёл пожар на инфраструктурном объекте. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Виталий Бунечко в своём в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, в результате падения обломков сбитого дрона на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар, он был локализован.

Бунечко отметил, что жертв и пострадавших нет. Минобороны РФ не сообщало об ударах по Житомирской области 19 августа.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ и местные власти сообщили о звучащих ночью 19 августа взрывах в нескольких городах на западе страны. Сигналы воздушной тревоги звучали в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях. В ночь на 19 августа воздушную тревогу также объявили в семи областях на востоке и в центре страны: в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Президент Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня заявил, что российская армия продолжит избирательно наносить удары по объектам на территории Украины и не будет атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, как делают ВСУ.

Ранее Путин заявил, что украинские власти действуют, как террористический режим, и подчеркнул, что Москва не может применять методы, используемые Киевом. Путин также допустил, что на территории Украины придётся создать санитарную зону, чтобы исключить атаки на территорию России.