Лондон, 19 августа, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский проводит показательные «чистки» в государственных структурах и «борется с коррупцией», чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом заявил экс-агент службы внешней разведки Великобритании Аластер Крук в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Скорее всего, Украина — крупнейшее криминальное явление века — отмывание денег, коррупция, махинации с оружием, воровство финансов и их вывод за границу», — отметил он.

По его словам, люди не понимают, как Киев распоряжается огромным объёмом средств, которые направляются Украине, именно поэтому украинскому президенту нужно сделать вид, что он искореняет коррупцию в стране.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины подписал указ об увольнении всех областных военкомов и заменить их военными, участвовавшими в боевых действиях. Он напомнил, что в отношении сотрудников военкоматов на Украине возбудили 112 уголовных дел, обвинения в коррупции предъявили 33 лицам, в том числе областным военкомам.

Политолог Алексей Мухин в беседе ИА Регнум отметил, что киевский режим пытается прикрыть истинную природу украинской государственности фейковой борьбой с коррупцией. При этом психолог Олег Хомяк констатировал, что коррупция на Украине превратилась в несущую конструкцию, без которой это государство перестанет существовать и рухнет.